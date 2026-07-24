Lazio, da Diogo Leite a Doekhi: il retroscena sulla scelta in difesa

24.07.2026 08:00 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, da Diogo Leite a Doekhi: il retroscena sulla scelta in difesa

RASSEGNA STAMPA - Con Pedraza e Doekhi, nei piani della Lazio, c'era anche Diogo Leite. Il club biancoceleste aveva iniziato a monitorare il mercato degli svincolati già da gennaio e il difensore portoghese era stato uno dei primi profili sondati, insieme allo spagnolo del Villarreal. Doekhi, invece, rappresentava inizialmente un'alternativa e non la prima scelta.

Se la trattativa con Pedraza si è chiusa rapidamente, come spiega il Corriere dello Sport, quella per Diogo Leite si è rivelata molto più complicata. I contatti sono andati avanti per mesi, con nuovi tentativi anche nelle ultime settimane, ma senza arrivare alla fumata bianca. A metà luglio, così, la Lazio ha cambiato definitivamente direzione, puntando su Doekhi e chiudendo l'operazione con il difensore olandese.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.