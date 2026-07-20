Lazio, i marcatori del precampionato: Artistico comanda la classifica
20.07.2026 20:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it
È iniziato il giro di amichevoli della Lazio di Gattuso dell'estate 2026. La prima si è giocata contro la Primavera, terminata sul risultato di 3-1. La prossima sarà il 26 luglio a Formello contro la Flaminia Civita Castellana. Di seguito la classifica marcatori provvisoria di questo precampionato.
2 gol: Artistico;
1 gol: Sana Fernandes.
AMICHEVOLI DISPUTATE
Lazio - Lazio Primavera 3-1;
Lazio - Flaminia Civita Castellana;
Lazio - Avellino;
Ascoli - Lazio;
Lazio - Ostiamare;
Frosinone - Lazio.
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.