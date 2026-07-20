Lazio, i marcatori del precampionato: Artistico comanda la classifica

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

È iniziato il giro di amichevoli della Lazio di Gattuso dell'estate 2026. La prima si è giocata contro la Primavera, terminata sul risultato di 3-1. La prossima sarà il 26 luglio a Formello contro la Flaminia Civita Castellana. Di seguito la classifica marcatori provvisoria di questo precampionato.

2 gol: Artistico;

1 gol: Sana Fernandes.

AMICHEVOLI DISPUTATE

Lazio - Lazio Primavera 3-1;

Lazio - Flaminia Civita Castellana;

Lazio - Avellino;

Ascoli - Lazio;

Lazio - Ostiamare;

Frosinone - Lazio.