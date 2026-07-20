Lazio, estasi Pedro: festeggia la vittoria della Spagna con Morata - FOTO

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Tra gli spettatori della finale del Mondiale c'era anche Pedro. L'ex attaccante della Lazio ha seguito dagli spalti l'ultimo atto della competizione, esultando al triplice fischio per il successo della sua Spagna. Per il fuoriclasse canario si è trattato di un momento dal sapore speciale: era infatti tra i protagonisti della Nazionale che nel 2010, in Sudafrica, conquistò il primo titolo mondiale della sua storia, battendo l'Olanda nella finale di Johannesburg.

Accanto a lui al MetLife Stadium c'era Alvaro Morata, ex attaccante di Juventus e Real Madrid. I due hanno poi celebrato il trionfo condividendo una foto insieme sui rispettivi profili social, immortalando una serata che ha riportato la Spagna sul tetto del mondo sedici anni dopo l'impresa del 2010. Di seguito lo scatto.