La Sampdoria pesca dal settore giovanile della Lazio: in arrivo due colpi

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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La Sampdoria pesca un doppio colpo in casa Lazio: come riportato da Nicolò Schira, i blucerchiati sono pronti ad accogliere l'arrivo del capitano Berni Canani, difensore classe 2009, e di Davide Ferrari, talentuoso portiere classe 2010. Il centrale di difesa lascia il settore giovanile biancoceleste dopo 7 lunghi anni, l'estremo difensore, invece, inizia la sua nuova avventura dopo una sola stagione a Formello: la Lazio lo aveva acquistato lo scorso anno dalla SPAL.