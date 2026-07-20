Lazio, gli staff tecnici del Settore Giovanile per la stagione 2026/27

20.07.2026 13:30 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, gli staff tecnici del Settore Giovanile per la stagione 2026/27

Definito lo staff tecnico del Settore Giovanile della Lazio per la stagione 2026/27. Di seguito l'annuncio con la composizione di tutti gli allenatori scelti.

"La S.S. Lazio comunica la composizione degli staff tecnici del Settore Giovanile per la stagione sportiva 2026/27.

Definiti gli organici delle formazioni del vivaio biancoceleste, dall'Under 18 all'Under 14, che saranno impegnate nelle rispettive competizioni.

Di seguito gli allenatori delle squadre:

* Under 18 Professionisti: Cristiano Lombardi

* Under 17 A e B: Alessio Fazi

* Under 16 A e B: Simone Rughetti

* Under 15 A e B: Valerio Gualdaroni

* Under 14 Pro: Matteo Grassi

* Under 14 Regionali Eccellenza: Igor Spiridigliozzi

Gli staff saranno completati da vice allenatori, collaboratori tecnici, preparatori atletici e allenatori dei portieri, secondo l’organigramma tecnico definito dalla Società.

Anche per la stagione 2026/27, tutte le gare ufficiali del Settore Giovanile della S.S. Lazio saranno trasmesse in diretta sull’App ufficiale e sulla piattaforma sslazio.it, confermando la copertura integrale delle competizioni del vivaio biancoceleste".

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.