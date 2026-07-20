Lazio, gli staff tecnici del Settore Giovanile per la stagione 2026/27
Definito lo staff tecnico del Settore Giovanile della Lazio per la stagione 2026/27. Di seguito l'annuncio con la composizione di tutti gli allenatori scelti.
"La S.S. Lazio comunica la composizione degli staff tecnici del Settore Giovanile per la stagione sportiva 2026/27.
Definiti gli organici delle formazioni del vivaio biancoceleste, dall'Under 18 all'Under 14, che saranno impegnate nelle rispettive competizioni.
Di seguito gli allenatori delle squadre:
* Under 18 Professionisti: Cristiano Lombardi
* Under 17 A e B: Alessio Fazi
* Under 16 A e B: Simone Rughetti
* Under 15 A e B: Valerio Gualdaroni
* Under 14 Pro: Matteo Grassi
* Under 14 Regionali Eccellenza: Igor Spiridigliozzi
Gli staff saranno completati da vice allenatori, collaboratori tecnici, preparatori atletici e allenatori dei portieri, secondo l’organigramma tecnico definito dalla Società.
Anche per la stagione 2026/27, tutte le gare ufficiali del Settore Giovanile della S.S. Lazio saranno trasmesse in diretta sull’App ufficiale e sulla piattaforma sslazio.it, confermando la copertura integrale delle competizioni del vivaio biancoceleste".