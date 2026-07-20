Ex Lazio | Sculli, il figlio vicino all'addio al Pescara: dove giocherà
20.07.2026 18:00 di Mauro Rossi
Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it
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© foto di Federico Gaetano
La Vis Pesaro è ai dettagli per l'arrivo di Francesco Sculli, figlio d'arte dell'ex Lazio Giuseppe Sculli. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, infatti, l'attaccante classe 2007, attualmente in forza al Pescara, è pronto a iniziare una nuova avventura firmando un biennale con opzione con il club vissino, attualmente in Serie C.