Lazio, allarme Tavares? Le parole di Gattuso sul terzino

Al termine della gara odierna contro la Primavera l’allenatore biancoceleste Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni dei canali del club. Tra gli argomenti toccati anche le condizioni di Nuno Tavares, che allarmano la Lazio. Di seguito le parole del tecnico sul portoghese e sugli altri acciaccati. “Nuno è quello che preoccupa di più, ha un’infiammazione al ginocchio. Gli altri li abbiamo tenuti tranquilli per non rischiare nulla”. Quindi uno sguardo a mercoledì, quando la Lazio tornerà in campo: “Siamo contenti per come abbiamo gestito i giocatori con il mio staff e con lo staff medico. Da mercoledì quando riprendiamo speriamo di vederne la maggior parte in campo”.

autore Michele Cerrotta Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io. cerrottamichele