Sabatini: "Lazio? C'è sempre qualche problema. Gattuso farà bene"
22.07.2026 21:30 di Mauro Rossi
Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it
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Il direttore sportivo Walter Sabatini è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, dove ha fatto alcune considerazioni sul prossimo campionato di Serie A. Tra gli interventi, si è espresso anche per quanto riguarda la Lazio, in particolare sulla scelta del presidente Lotito di ripartire dal nuovo allenatore Gennaro Gattuso.
Ecco le sue dichiarazioni: "C'è sempre qualche problema alla Lazio, legato a questioni amministrative. Ma la Lazio ha sempre fatto squadre competitive, Lotito ha fatto una scelta ponderata e corretta con Gattuso. Ha temperamento vero Gattuso, è uno muscolare direi, è un suo modo di vivere e di essere, che trasferirà alla squadra. Vedremo una squadra combattiva. Farà bene il suo lavoro a Roma".