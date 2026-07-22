PRIMAVERA | Lazio, nuovo test contro il Grosseto: tutti i dettagli
Nuova sfida amichevole per la Lazio Primavera. Dopo aver affrontato la prima squadra biancoceleste a Formello, la formazione di Punzi svolgerà un allenamento congiunto contro il Grosseto. L'appuntamento sarà per domani, giovedì 23 luglio, alle 16 a Ovindoli. Di seguito la nota ufficiale.
"U.S. Grosseto rende noto che, a seguito della comunicazione telefonica ricevuta nella serata di ieri dalla società Ascoli, pervenuta alle ore 20:57, con la quale veniva notificato l’annullamento dell’amichevole in programma domani, 23 luglio, a Norcia, la prima squadra sosterrà un allenamento congiunto contro la formazione Primavera della Lazio.
L’inizio della gara è fissato per domani giovedì 23 luglio alle ore 16:00 presso lo Stadio di Ovindoli (AQ).
U.S. Grosseto ringrazia SS Lazio per la fattiva collaborazione nell’organizzazione dell’incontro".