PRIMAVERA | Lazio, nuovo test contro il Grosseto: tutti i dettagli

22.07.2026 17:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
PRIMAVERA | Lazio, nuovo test contro il Grosseto: tutti i dettagli

Nuova sfida amichevole per la Lazio Primavera. Dopo aver affrontato la prima squadra biancoceleste a Formello, la formazione di Punzi svolgerà un allenamento congiunto contro il Grosseto. L'appuntamento sarà per domani, giovedì 23 luglio, alle 16 a Ovindoli. Di seguito la nota ufficiale.

"U.S. Grosseto rende noto che, a seguito della comunicazione telefonica ricevuta nella serata di ieri dalla società Ascoli, pervenuta alle ore 20:57, con la quale veniva notificato l’annullamento dell’amichevole in programma domani, 23 luglio, a Norcia, la prima squadra sosterrà un allenamento congiunto contro la formazione Primavera della Lazio.

L’inizio della gara è fissato per domani giovedì 23 luglio alle ore 16:00 presso lo Stadio di Ovindoli (AQ).

U.S. Grosseto ringrazia SS Lazio per la fattiva collaborazione nell’organizzazione dell’incontro".

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.