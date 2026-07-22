Calciomercato Lazio | Dominguez resta il primo obiettivo. Comuzzo è l'alternativa

RASSEGNA STAMPA - Dopo il giorno di riposo concesso in seguito all'amichevole contro la Primavera, oggi la Lazio torna ad allenarsi a Formello. La prima fase del ritiro si chiuderà domenica con l'amichevole contro il Flaminia Civita Castellana, prima del ciclo di test con Avellino, Ascoli, Ostiamare e Frosinone. Nel frattempo Gattuso continua ad aspettare rinforzi: le priorità restano un difensore e un centravanti.

Per la difesa il nome in cima alla lista è Sergi Dominguez, ma la trattativa con la Dinamo Zagabria è in fase di stallo: il club croato chiede circa 15 milioni e garanzie sull'acquisto definitivo, mentre la Lazio propone un prestito oneroso con diritto di riscatto legato alla qualificazione europea. Comuzzo resta l'alternativa principale, con la Fiorentina che potrebbe aprire alla formula del prestito.

In attacco, invece, riporta Il Tempo, restano vivi i profili di Kennedy, Piccoli e Pinamonti. Sullo sfondo continua a tenere banco anche il futuro di Romagnoli, il cui trasferimento all'Al-Sadd sembrava cosa fatta ma dal Qatar non si sono più fatti sentire. Domani, infine, saranno presentati i due nuovi acquisti già a disposizione di Gattuso, Pedraza e Doekhi.