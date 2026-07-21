Calciomercato Lazio | Zaniolo, nessun addio: resterà all'Udinese

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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RASSEGNA STAMPA - Nicolò Zaniolo è pronto a rientrare a Udine. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il numero 10 dell'Udinese tornerà oggi in città e domani prenderà ufficialmente parte al'inizio della seconda metà del ritiro estivo che procederà a Lienz, in Austria. Dopo una vicenda lunga e spinosa, che lo aveva visto coinvolto in un clima di tensione con qualche compagno di squadra, l'attaccante ha trovato la quadra con il club per prolungare la sua permanenza in bianconero: si attende solo la firma per quello che sarà un contratto quadriennale da un milione e mezzo a stagione. Nelle ultime settimane il nome di Zaniolo era stato accostato alla Lazio, rivelandosi, tuttavia, un'indiscrezione che alla fine non ha trovato conferme riguardo la concreta possibilità di un suo approdo in biancoceleste.