Calciomercato Lazio | Idea Musah del Milan: la possibile formula

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CALCIOMERCATO LAZIO - Nuovo nome avvicinato a Formello. Riguarda il centrocampo, che potrebbe presto vedere un nuovo innesto. Come raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, infatti, l'ultima idea della Lazio porterebbe a Yunus Musah, centrocampista rientrato al Milan dopo aver vestito la maglia dell'Atalanta nell'ultima stagione.

Lo statunitense potrebbe essere nuovamente ceduto in prestito da parte del club rossonero, magari oneroso per due milioni di euro più un possibile diritto di riscatto (intorno ai 18). Da capire se la società biancoceleste sia disposta ad accelerare per il calciatore, su cui c'è l'interesse anche del Leeds in Inghilterra. Al momento il diesse Fabiani è più concentrato sul difensore centrale (Sergi Dominguez su tutti) e il centravanti (Kennedy in cima alla lista degli obiettivi).