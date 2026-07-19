Lazio, lo stop di Isaksen non cambia il destino di Cancellieri: non è escluso l’addio
19.07.2026 10:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA - Come lo scorso anno l’estate di Isaksen è frenata dalla sfortuna. Era stata la mononucleosi dodici mesi fa, è la pubalgia oggi. Nonostante questo e una stagione che inizierà quindi in ritardo, non sembra cambiare il destino di Cancellieri, sempre candidato a lasciare la Lazio.
Cancellieri, riporta oggi il Messaggero, può partire se dovessero verificarsi i giusti incastri di mercato. Un’ipotesi confermata anche dal Corriere dello Sport che rilancia i vari club sul calciatore della Lazio.
Nello specifico Cancellieri sarebbe stato sondato dall’Olympiakos, dal Torino e dal Parma, oltre ad alcuni club inglesi. Nessuna trattativa per il momento, ma un addio alla Lazio nonostante la situazione rimane possibile.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.