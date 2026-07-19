Lazio, lo stop di Isaksen non cambia il destino di Cancellieri: non è escluso l’addio

RASSEGNA STAMPA - Come lo scorso anno l’estate di Isaksen è frenata dalla sfortuna. Era stata la mononucleosi dodici mesi fa, è la pubalgia oggi. Nonostante questo e una stagione che inizierà quindi in ritardo, non sembra cambiare il destino di Cancellieri, sempre candidato a lasciare la Lazio.

Cancellieri, riporta oggi il Messaggero, può partire se dovessero verificarsi i giusti incastri di mercato. Un’ipotesi confermata anche dal Corriere dello Sport che rilancia i vari club sul calciatore della Lazio.

Nello specifico Cancellieri sarebbe stato sondato dall’Olympiakos, dal Torino e dal Parma, oltre ad alcuni club inglesi. Nessuna trattativa per il momento, ma un addio alla Lazio nonostante la situazione rimane possibile.