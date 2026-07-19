Calciomercato Lazio | Artistico in bilico tra Serie A e Serie B: le ultime

19.07.2026 11:30 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Artistico in bilico tra Serie A e Serie B: le ultime

RASSEGNA STAMPA - Sta svolgendo il ritiro con la Lazio a Formello, ma il destino di Gabriele Artistico almeno per questa stagione sembra tracciato: l’attaccante reduce da una buona annata allo Spezia sembra destinato ancora a un altro anno in giro per l’Italia.

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, proprio la conferma dello Spezia sembrava un’opzione per Artistico, ma la squadra ligure è al momento defilata.

Rimangono due allora le principali candidate, una in Serie A e l’altra in B. Dalla massima serie rimane vivo l’interesse del Frosinone, mentre in cadetteria l’attaccante della Lazio interessa alla Cremonese. In attesa di sviluppi, Artistico continua intanto ad allenarsi a Formello agli ordini di Gattuso.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.