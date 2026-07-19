Formula 1 | Follia totale a Spa: incidente, coinvolta una Ferrari

Il Gran Premio del Belgio ha vissuto un momento particolarmente delicato nelle fasi più combattute della gara. A Spa-Francorchamps, un episodio inatteso ha cambiato improvvisamente gli equilibri e costretto la direzione gara a intervenire. Mercedes e Ferrari sono finite al centro dell’attenzione per una dinamica destinata a far discutere. Le conseguenze hanno inciso sullo sviluppo della corsa e aperto nuovi scenari. Clicca qui fra le frecce per l'articolo completo su >>> incidente Ferrari Mercedes spa <<<