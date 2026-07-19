WOMEN | Lazio, da domani il ritiro a Celano: il comunicato e le convocate

Fonte: sslazio.it

In attesa dell’esordio ufficiale nella Serie A Women’s Cup, in programma domenica 23 agosto alle ore 20:30 allo stadio Mirko Fersini, la Lazio Women è pronta ad aprire la propria stagione 2026/27.

Terminate le visite mediche e i test atletici svolti presso l’S.S. Lazio Training Center, nella mattinata di domani la squadra guidata da mister Gianluca Grassadonia partirà alla volta di Celano, sede del ritiro precampionato fino al 30 luglio. Le biancocelesti alloggeranno in città e svolgeranno le sedute di allenamento presso lo stadio Fabio Piccone.

Nel corso della preparazione sono in programma due test pre campionato: 24 luglio: Lazio Women-Pineto, 29 luglio: Lazio Women-Napoli Women. La S.S. Lazio desidera rivolgere un sentito ringraziamento all’Amministrazione Comunale di Celano per la collaborazione, l’accoglienza e la preziosa disponibilità dimostrate nell’organizzazione del ritiro e delle iniziative sociali collegate.

Di seguito la lista delle calciatrici convocate da mister Grassadonia:

Portieri: Cetinja, Gregori, Mukasa;

Difensori: Connolly, Cursi, Fördős ,Frenquellucci, Masu, Sambucci, Zannini, Zanoli;

Centrocampiste: Castiello, Goldoni, Le Mouël, Martin, Monnecchi, Portales, Roddar, Sciabica;

Attaccanti: Longobardi, Mancini, Visentin”.