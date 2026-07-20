Calciomercato Lazio | Musah è seguito anche da due club inglesi: i dettagli

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© foto di DANIELE MASCOLO

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Intrigo Yunus Musah per la Lazio. Il centrocampista del Milan è fuori dal progetto rossonero e può essere un'occasione per regalare un jolly a Gennaro Gattuso.

Il Milan vorrebbe cederlo a titolo definitivo, ma nessuno ha ancora affondato. E così la Lazio sta provando a inserirsi. In questo momento però il club biancoceleste non può impegnarsi a lungo termine e può arrivare a proporre un prestito oneroso di 2 milioni di euro co un diritto di riscatto fissato a 18 milioni.

Non c'è però solo la Lazio sul giocatore statunitense: secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sulle tracce del classe 2002 ci sarebbero anche Leeds e Ipswich Town.