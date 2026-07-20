Lazio, Ratkov e Przyborek scalpitano: è l'occasione per convincere Gattuso

RASSEGNA STAMPA - Nella giornata di oggi, alle ore 18:00 al centro sportivo di Formello, andrà in scena il primo test amichevole della Lazio di Gattuso contro la formazione Primavera allenata da Punzi. Il tecnico biancoceleste può finalmente sciogliere qualche dubbio e valutare con mano, nel concreto, come si mette in campo la sua Lazio.

Allo stesso tempo però rimane pure sempre la prima amichevole, tra le scelte che farà il mister e le prestazioni dei calciatori ci sarà poco di vero e definitivo. Dopo tutto, è iniziato da appena una settimana il ritiro biancoceleste.

Per alcuni, però, il match contro la Primavera può essere più importante di quanto si pensi. Secondo l'edizione odierna de Il Messaggero, c'è Petar Ratkov che scalpita, vuole convincere Gattuso a puntare su di lui. In questi primi allenamenti sta stupendo tutti. Sarà sicuramente anche la chance di mettersi in mostra per Adrian Przyborek nel ruolo di trequartista.