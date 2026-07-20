Lazio, test con la Primavera: la coppia Doekhi - Provstgaard pronta all'esordio
RASSEGNA STAMPA - A una settimana dall'inizio del ritiro, la Lazio è pronta per la prima uscita stagionale. Oggi alle 18, a Formello, i biancocelesti affronteranno la Primavera di Punzi in un test che servirà soprattutto a verificare i progressi fatti dopo i primi giorni di lavoro.
Le gambe saranno inevitabilmente appesantite dai carichi della preparazione, ma Gennaro Gattuso si aspetta di vedere in campo i primi automatismi provati durante gli allenamenti.
Particolare attenzione sarà rivolta alla nuova coppia difensiva formata da Doekhi e Provstgaard, pronta alla prima uscita stagionale - seppur non ufficiale - mentre in attacco toccherà a Ratkov, destinato ad alternarsi con Dia nel ruolo di centravanti in attesa dell'arrivo di un nuovo numero nove dal mercato.