Lazio, test con la Primavera: la coppia Doekhi - Provstgaard pronta all'esordio

20.07.2026 10:15 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, test con la Primavera: la coppia Doekhi - Provstgaard pronta all'esordio

RASSEGNA STAMPA - A una settimana dall'inizio del ritiro, la Lazio è pronta per la prima uscita stagionale. Oggi alle 18, a Formello, i biancocelesti affronteranno la Primavera di Punzi in un test che servirà soprattutto a verificare i progressi fatti dopo i primi giorni di lavoro.

Le gambe saranno inevitabilmente appesantite dai carichi della preparazione, ma Gennaro Gattuso si aspetta di vedere in campo i primi automatismi provati durante gli allenamenti.

Particolare attenzione sarà rivolta alla nuova coppia difensiva formata da Doekhi e Provstgaard, pronta alla prima uscita stagionale - seppur non ufficiale - mentre in attacco toccherà a Ratkov, destinato ad alternarsi con Dia nel ruolo di centravanti in attesa dell'arrivo di un nuovo numero nove dal mercato.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.