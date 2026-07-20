Lazio, Gattuso factotum: contro la Primavera sarà sia allenatore che arbitro

RASSEGN STAMPA - Il test di oggi della Lazio contro la formazione Primavera è un'amichevole in famiglia, una sorta di allenamento congiunto che servirà soprattutto a mettere minuti nelle gambe e iniziare a verificare i meccanismi provati in questi primi giorni di ritiro.

Le due formazioni si affronteranno indossando le pettorine e, come riporta Il Messaggero, lo stesso Gennaro Gattuso farà sia da tecnico che da 'arbitro': gestirà l'andamento della partita, interromperà l'azione ogni volta che lo riterrà opportuno per fornire indicazioni e correggerà le distanze tra i reparti. Più che un'amichevole, sarà una lunga esercitazione tattica in cui il risultato passerà inevitabilmente in secondo piano rispetto alle risposte offerte dal campo.