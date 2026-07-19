Terzini con le valigie: in due possono salutare la Lazio

RASSEGNA STAMPA - Sono decisamente troppi sei terzini in rosa per per una squadra alle prese con spese misurate e senza coppe europee. Per questo, la batteria a disposizione di Gattuso è desinata a essere scremata durante questo mercato estivo.

Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, sono due i candidati a lasciare Formello. Sulla fascia sinistra è arrivato Pedraza e c’è un Tavares che sembra destinato a rimane a Formello: a un anno dalla scadenza di un contratto da 2,4 milioni a stagione è allora Luca Pellegrini il candidato all’addio, così come sull’altra fascia con Marusic fresco di rinnovo e Floriani Mussolini che sta convincendo Gattuso il giocatore con le valigie è Manuel Lazzari.

Pellegrini ha qualche squadra interessata, il Deportivo ha tentato un primo approccio ma è interessato anche a Tagliafico, come assicura il Corriere dello Sport. L’estero rimane in ogni caso la soluzione più probabile, considerando che poche squadre in Italia possono pagare uno stipendio simile. La Serie A potrebbe invece essere ancora la destinazione di Lazzari, che piace a Monza e Sassuolo ed è stato sondato dalla Fiorentina.