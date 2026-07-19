Lazio, riecco i prestiti da piazzare: cinque giocatori (più uno) in cerca di squadra

RASSEGNA STAMPA - Tornano come ogni estate a Formello diversi calciatori reduci da un’esperienza in prestito e come sempre arriva il momento per la Lazio di cercare una nuova squadra.

Sono cinque, come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, i calciatori in cerca di sistemazione a Formello. È tornato infatti nella Capitale Mohamed Fares, all’ultimo anno di contratto con la Lazio. Con lui anche Filipe Bordon, Alessandro Milani, Leonardo Di Tommaso e Davide Renzetti.

Di questi, solo Renzetti e Bordon sono al momento al lavoro agli ordini di Gattuso. Così come il sesto calciatore rientrato dal prestito, Gabriele Artistico, che però interessa già a Frosinone e Cremonese e per il quale non sarà difficile trovare squadra.