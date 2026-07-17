UFFICIALE - Galassi è un nuovo giocatore della Lazio: il comunicato
17.07.2026 16:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Ora è ufficiale: la Lazio ha annunciato l'arrivo di Bruno Galassi, centrocampista classe 2007 proveniente dal Real Madrid. Di seguito il comunicato del club: "La S.S. Lazio comunica di aver acquisito definitivamente, con una percentuale sulla futura rivendita, i diritti del contratto sportivo del calciatore Bruno Galassi, proveniente dal Real Madrid Club de Fútbol".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.