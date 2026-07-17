Przyborek, Gattuso ha scelto: ecco che ruolo avrà nella sua Lazio

RASSEGNA STAMPA - Il ritiro della Lazio, a Formello, sta entrando nel vivo. Ormai è qualche giorno che Gattuso lavora con la squadra e ha iniziato a fare le sue valutazioni. A proposito di Przyborek, il tecnico ha scelto per lui il ruolo che ricoprirà in campo. Come si legge sull’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il calabrese lo utilizzerà come trequartista centrale sarà poi il giocatore a doversi guadagnare spazio. Fino a oggi è sempre stato un nome nella lista dei convocati, da quando è arrivato a gennaio ha fatto solo panchina senza mai mettere piede sul terreno di gioco. Il suo debutto è arrivato col Pisa nell’ultima giornata.

Sarri non lo ha mai preso in considerazione, diverse situazioni non hanno favorito il suo ambientamento impedendogli di farsi notare. Ci proverà Gattuso a renderlo un giocatore utilizzabile e non più solamente un’opzione per i test in allenamento. Nel 4-3-3 lo spazio è ridotto, ma nel 4-2-3-1 potrebbe avere più chance. Le formazioni ruotano di continuo, ma alcuni giocatori hanno già trovato la loro collocazione. Il polacco oltre agli allenamenti avrà a disposizione le amichevoli per convincere il tecnico. Il primo appuntamento sarà lunedì 20 contro la Primavera, alle 18.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE