Lazio, Agostinelli: "Ecco cosa penso di Kennedy". E sulla difesa...

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© foto di Federico Gaetano

Andrea Agostinelli, ex calciatore della Lazio, ha detto la sua in merito John Kennedy del Fluminense, il nuovo nome mercato per l'attacco biancoceleste. Di seguito il suo pensiero rilasciato ai microfoni di Radiosei:

"Kennedy ha caratteristiche nell’uno contro uno che a me sono sempre piaciute, anche se nonostante le stesse vedo che non ha mai giocato come attaccante esterno".

"Non mi convince il fatto come potrebbe essere una prima punta. Magari, in un 4-2-3-1, potrebbe anche essere un sotto punta. E’ piccolino, se deve giocare come prima punta direi di no, ma mi incurioscisce il fatto che si parli di brasiliani veloci che possono decidere. Ha 24 anni, credo che in Europa non ci hanno mai creduto, ma può essere intrigante per caratteristiche".

"Utilizzare la poca liquidità sull’attacco, risparmiando sul difensore? Se poi per il difensore vai su un buon giocatore in prestito, potrebbe essere una strategia giusta. Anche se, devo dire, che sono più preoccupato dalla solidità in difesa che hai perso con le uscite di Gila e Romagnoli".