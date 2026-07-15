Calciomercato Lazio | Beffa Dominguez? Si inserisce un club di Serie A

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Rischia di finire nel peggiore dei modi la trattativa per Sergi Dominguez. La Lazio dopo aver acquistato Doekhi, ufficializzato nella giornata di ieri, ora vorrebbe consegnare a Gennaro Gattuso anche un secondo centrale. Il tecnico biancoceleste non è convinto dalle condizioni di Gigot e di Patric e vorrebbe un altro elemento per completare un reparto rimasto orfano di Romagnoli e Gila.

L'OFFERTA DELLA LAZIO - Il classe 2005 spagnolo è il nome in cima alla lista. Il primo blitz di Fabiani a Spalato è servito per avvicinarsi alla Dinamo Zagabria, ma non è stato sufficiente. Da qualche giorno la situazione vive una fase di stallo. L'accordo con l'entourage di Dominguez c'è, nonostante si stiano guardando anche intorno, manca quello con la Dinamo. Il club croato non ha ancora dato l'ok alle condizioni della Lazio che, secondo quanto riporta il Messaggero, avrebbe messo sul piatto un prestito oneroso da 3,5 milioni di di euro con diritto di riscatto a 8,5 o, in alternativa, un riscatto a 7 più bonus che potrebbero far lievitare la cifra a 11 complessivi. A complicare lo scenario è l'inserimento di un club di Serie A.

SI INSERISCE IL VENEZIA - Stando a quanto scritto dal quotidiano, infatti, il Venezia sarebbe intenzionato a fare sul serio per Sergi Dominguez, arrivando a mettere sul piatto 10 milioni di euro fin da subito. Da Zagabria continuano a chiedere 15 milioni, considerando il 20% sulla futura rivendita destinato al Barcellona, ma l'offerta dei lagunari parte da una base ben più solida rispetto a quella dei capitolini. Fabiani ha adottato la strategia dell'attesa, ma nel frattempo punta l'occhio anche su possibili alternative con Diogo Leite e Comuzzo che continuano a essere nomi graditi.