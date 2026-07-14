Bisignani: "Laziali, aspettiamo vostre idee su come portare avanti la protesta"

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

La contestazione in casa Lazio non si ferma, esattamente come la mobilitazione di Luigi Bisignani che questa mattina lancia una nuova campagna sulle pagine de "Il Tempo". Dopo l'iniziativa del giornale che aveva messo a disposizione dei tifosi laziali un indirizzo mail per inviare i propri pensieri sull'attuale situazione della Lazio, Bisignani rilancia chiedendo al popolo biancoceleste nuove proposte su come proseguire la protesta insieme.

Di seguito le sue dichiarazioni riportate su Il Tempo: "Cari tifosi laziali, grazie per le vostre lettere; da domani Il Tempo raddoppia il suo impegno al nostro fianco. Si chiude la prima fase con migliaia di testimonianze che hanno raccontato cosa significa essere laziali. Storie d'amore, di appartenenza e di sofferenza, tramandate da padre in figlio. Abbiamo letto pagine che ci hanno commosso profondamente, altre scritte con rabbia e qualche parola di troppo. Tutte, però, avevano un denominatore comune: l'amore sconfinato per la Lazio. Di questo patrimonio faremo una pubblicazione che consegneremo alla Società. Lo faremo con una speranza: che non si fermino alle parole, ma che ne comprendano fino in fondo lo spirito. Ci crediamo davvero. Perché essere laziali significa non arrendersi mai".

"Ma adesso inizia una fase nuova. Da oggi, sempre all'indirizzo bisignani@iltempo.it non vi chiediamo più soltanto di raccontare. Vi chiediamo di costruire. Aspettiamo le vostre idee su come portare avanti la nostra protesta. Idee originali, forti, civili e determinate: dall'azionariato popolare alle forme di contestazione dentro lo stadio, se insieme al tifo organizzato si riterrà di tornarci, oppure fuori dallo stadio, davanti al Senato della Repubblica, fino alle prossime trasferte, con Bologna e Venezia ormai alle porte".

"E poi c'è la politica. Invitiamo tutti i tifosi a scrivere, con toni civili ma con assoluta decisone, ai parlamentari laziali che ancora non hanno preso posizione. Le loro caselle di posta elettronica facilmente consultabili devono riempirsi di messaggi. Devono sapere che migliaia di cittadini aspettano una risposta, una parola, un'assunzione di responsabilità. Restare in silenzio non è più un'opzione. La nostra forza è sempre stata una sola: essere uniti.