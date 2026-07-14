Nazionale, Abodi: "Maldini uomo giusto. Ct? Mi piacerebbe che..."

Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, a margine di un evento al Teatro la Cometa a Roma, ha parlato della situazione della Nazionale esprimendo il suo parere sulla scelta di Maldini come nuovo dt: "Uomo giusto? Sicuramente sì, ha una storia in campo e fuori, quindi è una garanzia. Tutto dovrà essere messo alla prova dei fatti, ma noi facciamo il tifo per la nazionale incondizionatamente. C'è tutto il resto che va fatto e non è soltanto rappresentato dalla nazionale: c'è una federazione da impostare, politiche da strutturare e riforme da mettere in cantiere".

Poi, soffermandosi sul prossimo ct e sulla suggestione Guardiola, ha aggiunto: "Abbiamo tanti allenatori di grandissimo livello, senza nulla togliere a Pep che ha una sua storia anche italiana. Io credo che sarà italiano. Mi piacerebbe che si lavorasse anche insieme ad un tecnico nato nel cantiere azzurro, perché bisogna saper accettare le esperienze degli allenatori con la prospettiva che un giorno il tecnico possa tornare ad essere qualcuno cresciuto dentro la federazione e con le nazionali giovanili. Le decisioni vengono prese dal presidente Malagò e quindi non voglio interferire. Qualunque cosa andrà bene nella misura in cui sarà l'allenatore della nazionale e quindi avrà tutto il nostro supporto".

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