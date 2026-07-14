Nazionale, Mancini: "Io ct? Vediamo che accadrà, mi farebbe piacere..."

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto Mancini, intervistato a margine della partita del cuore, ha commentato la situazione sulla panchina della Nazionale. L'ex ct è in pole per ricoprire nuovamente il ruolo di commissario tecnico azzurro ma ai microfoni di Sky ha sviato dicendo: "Allenare la Nazionale? Cantanti o politici? Non so niente, non dovete parlare con me. Vediamo quello che accadrà. Una chiamata da Malagò o Maldini mi farebbe piacere, per salutarci".

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