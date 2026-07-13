Bisignani: “La Lazio rischia la Serie B e Lotito non ha risorse per reggere”

TUTTOmercatoWEB.com

Durante il suo intervento ai microfoni di Radio Laziale Luigi Bisignani ha parlato anche della situazione economica di Claudio Lotito, definendola non più in grado di sostenere una Lazio che, secondo Bisignani stesso, rischia anche la Serie B.

Queste le sue parole: “Io credo ci sia un punto fondamentale che bisogna avere il coraggio di dire: credo che il presidente Lotito in questo momento non abbia più risorse finanziare sue e della sua famiglia per reggere una squadra di Serie A non solo competitiva, ma che rischia anche di andare in Serie B. Serve un atto di umiltà da parte sua, che se dovesse arrivare gli andrebbe anche riconosciuto”.

“Ha fatto cose importanti salvando la Lazio, ma non significa debba affossarla. Ha bisogno di fare un passo e chiedere un aiuto perché al momento non riesce più a reggerla. Un grande presidente come Stirpe ha fatto un passo di lato facendo entrare un fondo, che gli ha lasciato la proprietà della squadra ma ha dato ai tifosi la possibilità di sognare. Non capisco perché Lotito, che è in una crisi finanziaria importante, non faccia un passo a lato. Questo credo avverrà presto”.