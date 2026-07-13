Calciomercato Lazio, all-in Leite-Doekhi: non si è esclude la doppia operazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Se la trattativa per Sergi Dominguez rimane, al momento, in stand-by, qualcosa sembra muoversi comunque per quanto riguarda la difesa, con le altre piste monitorate dalla dirigenza. C'è Comuzzo, ma soprattutto ci sono Diogo Leite e Danilo Doekhi, entrambi seguito e bloccati dalla Lazio a gennaio ed entrambi svincolati, quindi da prendere senza spendere un euro. Sul primo sembrava si potesse arrivare alla fumata bianca in breve tempo, così come accaduto per Pedraza. Il portoghese, però, ha peso tempo cercando alle sistemazioni e ha rifiutato nelle ultime ore un'offerta dall'Arabia Saudita. Da qui il nuovo tentativo, riporta Il Messaggero.

Anche l'olandese si è svincolato - entrambi hanno fatto parte della rosa dell'Union Berlino nella passata stagione - ed è stato offerto alla Lazio. Ne potrebbe arrivare solamente uno, ma in questo momento non è da escludere che possano essere presi tutti e due, da ieri si sta lavorando su entrambi. Si ricomporrebbe una coppia che in Germania ha fatto bene e che ha chiuso la stagione a metà classifica.

E nell'ultima parte, Leite e Doekhi hanno composto la coppia centrale di una linea che è passata da tre a quattro. Insomma, potrebbero andar bene per Gattuso, che si ritroverebbe, nel caso, con un pacchetto arretrato completo e con la possibilità di rimettere Patric in mezzo al campo, così come successo nell'ultima parte di annata.

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