Mondiali 2026, massima allerta per Francia-Spagna: ci saranno 70mila agenti

Fonte: Tuttomercatoweb.com

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La Francia si prepara a vivere una giornata ad altissima tensione sul piano della sicurezza. In vista della semifinale del Mondiale 2026 contro la Spagna, in programma martedì sera, il ministro dell'Interno Laurent Nuñez ha annunciato un imponente dispositivo di controllo su tutto il territorio nazionale. Come già avvenuto in occasione della finale di Champions League vinta dal Paris Saint-Germain, saranno impiegati 70mila tra agenti di polizia e gendarmi, chiamati a garantire l'ordine pubblico sia durante la sfida della nazionale sia nel corso delle celebrazioni per la Festa nazionale francese del 14 luglio. Le operazioni di sicurezza prenderanno il via già dalle 10 del mattino, in concomitanza con la tradizionale parata militare sugli Champs-Élysées, e proseguiranno fino al termine della serata.

Il ricordo degli incidenti dopo Francia-Marocco

Nuñez ha ricordato come la notte successiva al quarto di finale vinto contro il Marocco sia stata nel complesso gestita positivamente, pur con alcuni gravi episodi. "La serata è andata generalmente molto, molto bene", ha dichiarato il ministro a BFMTV, sottolineando però il tragico incidente avvenuto nel nord della Francia, dove una ragazza di 17 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un camion sul quale era salita durante i festeggiamenti. Nel corso della stessa notte le forze dell'ordine hanno inoltre effettuato 89 arresti.

Massima attenzione per una giornata delicata

La concomitanza tra una delle partite più attese del Mondiale e le celebrazioni della festa nazionale ha spinto il governo francese ad adottare misure straordinarie. L'obiettivo delle autorità è garantire il regolare svolgimento degli eventi e prevenire eventuali disordini nelle principali città del Paese, dove sono attesi migliaia di tifosi pronti a seguire la sfida tra Francia e Spagna.