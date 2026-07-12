Calciomercato Lazio | Dall'estero: "Interesse per James Rodriguez"

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CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio starebbe valutando l'ingaggio di James Rodriguez. È l'ultima indiscrezione riportata su X dal giornalista Rudy Galetti, secondo cui il club biancoceleste si sarebbe interessato al colombiano. L'ex Real Madrid è attualmente senza squadra dopo l'esperienza al Minnesota United in MLS. E da poco è stato eliminato agli ottavi di finale dei Mondiali 2026 con la sua Colombia (ha perso ai rigori contro la Svizzera).

Per la Lazio è praticamente impensabile poter mettere sotto contratto un calciatore del genere, a causa del costo troppo elevato del suo ingaggio. In questo momento, con i vincoli e le restrizioni del mercato a saldo zero, la società biancoceleste non può superare certi parametri, oltre al fatto che ha da tempo iniziato un'opera di taglio del monte ingaggi.

Non è la prima volta comunque che James Rodriguez viene accostato alla Lazio: già in passato, nell'estate del 2024, il suo nome è stato avvicinato a Formello. Poi puntualmente smentito.