Calciomercato Lazio | Dall'estero: "Interesse per James Rodriguez"
CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio starebbe valutando l'ingaggio di James Rodriguez. È l'ultima indiscrezione riportata su X dal giornalista Rudy Galetti, secondo cui il club biancoceleste si sarebbe interessato al colombiano. L'ex Real Madrid è attualmente senza squadra dopo l'esperienza al Minnesota United in MLS. E da poco è stato eliminato agli ottavi di finale dei Mondiali 2026 con la sua Colombia (ha perso ai rigori contro la Svizzera).
Per la Lazio è praticamente impensabile poter mettere sotto contratto un calciatore del genere, a causa del costo troppo elevato del suo ingaggio. In questo momento, con i vincoli e le restrizioni del mercato a saldo zero, la società biancoceleste non può superare certi parametri, oltre al fatto che ha da tempo iniziato un'opera di taglio del monte ingaggi.
Non è la prima volta comunque che James Rodriguez viene accostato alla Lazio: già in passato, nell'estate del 2024, il suo nome è stato avvicinato a Formello. Poi puntualmente smentito.
🚨 EXCL | Lazio are evaluating James Rodríguez as they look to strengthen their attacking options.— Rudy Galetti (@RudyGaletti) July 12, 2026
The Colombia captain, now a free agent after his spell at Minnesota United, impressed at the World Cup and is among the profiles currently being monitored by the Italian club. pic.twitter.com/yggksWHm5L