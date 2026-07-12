Ex Lazio | Coventry City, parla Tchaouna: "Ho giocato anche in Serie A e..."

Loum Tchaouna è un nuovo giocatore del Coventry City. L'ex attaccante della Lazio ha lasciato il Burnley per rimanere in Premier League. Ai microfoni del club inglese, l'esterno francese ha rilasciato le sue prime dichiarazioni. Di seguito le sue parole: "Sono davvero entusiasta di iniziare questa nuova stagione in Premier League, mi sento bene e pronto per la sfida. La scorsa stagione ero al Burnley in Premier League, il che è stato incredibile. Porterò la mia energia, determinazione e leadership alla squadra. Ho giocato in Ligue 1, in Serie A e ora gioco in Premier League, il miglior campionato del mondo, quindi ho molta esperienza per la mia giovane età. Sono felicissimo di giocare alla Coventry Building Society Arena e non vedo l'ora che inizi la nuova stagione".

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