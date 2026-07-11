Lazio, nessuna amichevole all'estero: Gattuso spiega le scelte

Tra i vari argomenti trattati durante la conferenza stampa di presentazione, il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso si è soffermato anche sulla scelta di non affrontare nessuna amchevole fuori dal suolo italiano. Di seguito la sua spiegazione della scelta:

"Qualcosa già aveva fatto la società, poi noi tra un mese giochiamo in Coppa Italia. Andare in trasferta ci avrebbe fatto perdere 2 giorni, non ci sarebbero stati risvolti economici, quello meglio stare qui e lavorare bene su ciò che vogliamo fare. Ho scelto io di non andare e prendere aerei. Preferisco perdere una giornata in più in campo che per amichevoli internazionali e stare due giorni in giro".