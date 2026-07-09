Gila conferma l'addio: "Partirò in questi giorni. Della Lazio mi porto..." - VD
09.07.2026 11:01 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Dai nostri inviati Andrea Castellano e Michele Cerrotta - Lalaziosiamonoi.it
Tra i calciatori arrivati al centro sportivo di Formello per il raduno della squadra c'è anche Mario Gila, pronto però a salutare tutti per iniziare una nuova avventura al Milan. Lui stesso ha confermato la cessione ai presenti: "Se parto oggi? No, ma in questi giorni".
Poi foto di rito con i tifosi, autografi e saluti a tutti i biancocelesti, che l'hanno sostenuto e supportato negli anni vissuti nella Capitale. E infine: "Cosa mi porto dietro della Lazio? Tutto, i compagni, i tifosi, la città. È stato tutto molto bello, sono contento degli anni vissuti qui".
CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO
CLICCA QUI PER IL POST INSTAGRAM
autore
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.