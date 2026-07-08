Lazio, Nardocci saluta Formello: sarà un nuovo giocatore del Savio
08.07.2026 21:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Pronto un altro addio nelle giovanili della Lazio. È il classe 2010 Flavio Nardocci a salutare Formello e a unirsi alla squadra del Savio, come riportato da Gazzetta Regionale. Si tratta di un grande colpo per il club, che punta a essere protagonista in tutte le categorie dei ragazz. E in particolare per il difensore centrale si tratta di un ritorno nella società blues.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.