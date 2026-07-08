Lazio, Agostinelli: "Il ridimensionamento è chiaro. Ora si riparte da zero"

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l'ex calciatore Andrea Agostinelli ha parlato della situazione della Lazio sul mercato, soprattutto in vista della prossima stagione. In particolare si è espresso sulle mosse della società, che prima di acquistare nuovi giocatori deve obbligatoriamente vendere. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Sono andati via e continuano ad andare via giocatori che sono stati un valore aggiunto. Ora, davvero, si deve ripartire da zero. Credo che questo periodo così buio abbia fatto effetto, dal club ora mi aspetto delle parole più soft e realistiche rispetto a parole di grandezza non confermate dai fatti. Credo che la Lazio stia cercando di calmierare il monte ingaggi, è un chiaro ridimensionamento. Poi l’augurio è che Sergi Dominguez venga e faccia il fenomeno o che Provstgaard confermi la sua affidabilità. Ma la verità è che adesso è tutto un grande punto interrogativo”.