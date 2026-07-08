Italia, Orsi: "Mancini o Conte? Io in panchina vedrei bene Palladino"
Raggiunto ai microfoni di Radio Napoli Centrale Nando Orsi si è espresso sul tema Nazionale.
"L'Italia forse poteva starci bene in questo Mondiale, ma ha perso con tre squadre di livello normale. Al di là delle scelte dei tecnici, serve un lavoro diverso rispetto a quanto fatto negli ultimi anni”.
“Malagò, Conte e Mancini sono sempre gli stessi? Io infatti ho un'altra idea di come affrontare le prossime qualificazioni mondiali. Sono tutti nomi di rispetto, e tutti gli allenatori avuti finora sono di questo stampo, ma io ci metterei un Italiano, un Palladino. Personaggi freschi, giovani, che hanno una mentalità abituata a lavorare con i ragazzi. Lo stesso Baldini, l'avrei lasciato sulla panchina della Nazionale. Vanno bene questi allenatori, ma servono riforme che permettono i giovani di giocare”.
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