Ex Lazio | Il Bayern Monaco punta su Ibrahimovic: c’è il rinnovo

Basta prestiti per Arijon Ibrahimovic. L’ex centrocampista della Lazio resterà al Bayern Monaco dopo l’ultima stagione vissuta all’Heidenheim in Germania. La società bavarese, infatti, ha deciso di rinnovargli il contratto fino al 30 giugno 2028 e rimarrà in pianta stabile nella rosa di Kompany. Di lui ha parlato il direttore sportivo del club Christoph Freund: “Arijon è arrivato al Bayern Monaco a soli dodici anni e ha compiuto il suo percorso passo dopo passo, passando dal nostro Campus e attraverso esperienze di prestito mirate. Soprattutto nell'ultimo, ottimo anno a Heidenheim ha imparato molto a livello personale, e ora è pronto per il Bayern Monaco. La sua crescita è un esempio perfetto delle opportunità che offriamo ai nostri giovani talenti. Adesso per lui non si tratta più solo di imparare, ma di passare all'attacco, qui al Bayern”.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03