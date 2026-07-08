Insigne lascia il Pescara e resta in Serie B: ecco dove giocherà
08.07.2026 13:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Lorenzo Insigne giocherà ancora in Serie B. L’ex Napoli lascia ufficialmente il Pescara, retrocesso in Serie C dopo l’ultima stagione. Ora si unirà alla Sampdoria, rimanendo in serie cadetta a caccia della promozione in A. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, firmerà un contratto annuale con eventuale opzione per una ulteriore stagione al verificarsi di certe condizioni (il 50% di presenze). Nella scorsa annata Insigne era stato accostato con insistenza alla Lazio, soprattutto per la presenza di Maurizio Sarri in panchina. Alla fine, però, non è mai stato trovato l’accordo per farlo sbarcare a Formello. Adesso continuerà la sua carriera altrove dopo l’addio a Toronto.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.