Calciomercato Lazio | Sfuma Asp Jensen? Moretto: “Un club ha l’accordo col Bayern”
CALCIOMERCATO LAZIO - Rischia di sfumare un obiettivo di mercato per la Lazio. Mentre a Formello si avvicina il momento delle visite mediche e l’attenzione è rivolta principalmente alle uscite, infatti, altri club si muovono su uno dei nomi in cima alla lista in queste prime settimane estive.
Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, infatti, nelle ultime ore il Deportivo La Coruña avrebbe fatto un’offerta ufficiale al Bayern Monaco per acquistare il danese Jonathan Asp Jensen, nel mirino anche della Lazio.
Subito dopo sono arrivate conferme anche da Matteo Moretto, che ha parlato di accordo totale tra i club in attesa del giocatore: “Accordo totale tra il Deportivo e il Bayern per Jonathan Asp Jensen. Si aspetta la decisione definitiva del giocatore, che ha aperto la porta alla possibilità di giocare in Liga. Se la Lazio non riesce a trovare un accordo con il club tedesco a breve, il giocatore firmerà con il Deportivo”.