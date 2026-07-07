WOMEN | Lazio, Piemonte saluta: "Vado via con rispetto. Grazie a chi..." - FOTO

Il futuro di Martina Piemonte è lontano dalla Lazio, lo ha ufficializzato l'attaccante stessa tramite i social con un post d'addio: "Due estati fa, quando sono arrivata, quattro giorni prima dell'inizio del campionato, la mia scelta di tornare in Italia aveva un significato profondo. Farlo qui, con questa maglia, ne aveva ancora di più. Credevo nel percorso, nella crescita, nella possibilità di portare la Lazio sempre più in alto. Sapevo che le parole sarebbero contate poco, perché l'unica cosa da fare era dimostrarlo in campo. E credo di averlo fatto. Ogni volta. Con tutto quello che avevo dentro, senza risparmiarmi mai, fino all'ultimo secondo. Abbiamo costruito un ambiente vero, vissuto momenti difficili, lavorato tanto, sorriso, sofferto, lottato e siamo cresciute insieme. Come squadra, come persone, come donne".

"Oggi, ancora una volta, mi trovo a salutare. E non è mai semplice per me. Chi mi conosce sa quanto io ami costruire e poi dimostrare con i fatti. A volte, però, il calcio ti mette davanti a scelte che non dipendono solo da quello che senti. Non tutto va come lo immagini, non tutto viene compreso fino in fondo, ma resta sempre il modo in cui scegli di comportarti. Io scelgo di andare via con rispetto. Con la testa alta. Con il cuore pieno di ciò che è stato vero.

Grazie alle mie compagne, per ogni giorno condiviso, per ogni battaglia, per ogni abbraccio, per ogni momento che porterò con me".

"Grazie a ogni singola persona che lavora nella Lazio e che mi ha dato qualcosa, dentro e fuori dal campo. Grazie a chi mi ha sostenuta, anche nei giorni meno facili. Questa esperienza mi lascia crescita, consapevolezza e tanta forza. Mi lascia la calciatrice e la donna che sono oggi, con qualche ferita, sì, ma anche con molta più chiarezza. Adesso porto con me tutto il bello, tutto il vero e tutto quello che ho imparato. Lo userò come benzina per ciò che verrà. Come sempre, con ogni parte di me. Martina".

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