Calciomercato Lazio | Fabrizio Romano: "Here we go: Gila va al Milan"

07.07.2026 17:15 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Fabrizio Romano: "Here we go: Gila va al Milan"
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CALCIOMERCATO LAZIO - È fatta per il passaggio di Mario Gila al Milan: come vi abbiamo raccontato, il difensore lascerà la Lazio per un totale di 30 milioni di euro e firmerà un contratto di cinque anni a cinque milioni di euro a stagione. La conferma è arrivata anche dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha annunciato il trasferimento dello spagnolo con il suo classico 'Here we go!'. Di seguito il suo post.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.