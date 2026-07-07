Calciomercato Lazio | Fabrizio Romano: "Here we go: Gila va al Milan"
07.07.2026 17:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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CALCIOMERCATO LAZIO - È fatta per il passaggio di Mario Gila al Milan: come vi abbiamo raccontato, il difensore lascerà la Lazio per un totale di 30 milioni di euro e firmerà un contratto di cinque anni a cinque milioni di euro a stagione. La conferma è arrivata anche dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha annunciato il trasferimento dello spagnolo con il suo classico 'Here we go!'. Di seguito il suo post.
🚨️ AC Milan agree deal to sign Mario Gila from Lazio, here we go! New centre back for Rúben Amorim.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2026
Club to club verbal agreement in place after 5 year deal agreed with Gila who asked to leave and join Milan project. 🇪🇸
Real Madrid receive 50% of the deal. pic.twitter.com/AJMGgv8pyB
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.