Calciomercato Lazio | Offerta per Asp Jensen: la posizione del Bayern Monaco
RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio con le prime uscite in dirittura d'arrivo può iniziare a fare sul serio sul fronte acquisti. Gli incassi consentiranno di intensificare i contatti per i profili individuati, con due nomi che restano in cima alla lista: Jonathan Asp Jensen per la trequarti e Sergi Dominguez per la difesa.
Come riporta il Corriere dello Sport, la pista più avanzata è quella per il danese del Bayern Monaco. Dopo settimane di contatti, la Lazio ha presentato un'offerta ufficiale ai bavaresi: prestito oneroso da 500.000 euro con obbligo di riscatto fissato tra i 5 e i 6 milioni, oltre a una piccola percentuale sulla futura rivendita.
Il Bayern sta valutando, l'Udinese ha proposto circa 5,5 milioni per l'acquisto immediato del cartellino, mentre il Deportivo La Coruña continua a seguire la situazione. I biancocelesti, però, possono contare su un alleato importante: la volontà del giocatore: Asp Jensen ha già espresso la preferenza per Roma, dove ritroverebbe i connazionali Isaksen e Provstgaard (seguiti dai suoi stessi agenti). L'intesa con il calciatore è stata raggiunta da tempo, ora manca soltanto il via libera del club tedesco.