Calciomercato Lazio | Il Milan vuole chiudere per Gila: l'agente è a Roma
CALCIOMERCATO LAZIO - Il Milan ha deciso di affondare il colpo per portare alla corte di Amorim Mario Gila. Nei giorni scorsi il club rossonero ha trovato l’accordo con il calciatore, superando la concorrenza di Atalanta e Napoli, sulla base di 5 milioni netti per cinque anni e, adesso vuole chiudere trovando l'intesa anche con la Lazio.
Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio l’agente del difensore, Alejandro Camaño, nella giornata odierna sarà a Roma per incontrare il club biancoceleste. Il Milan proverà a chiudere sulla base di un’offerta di 25 milioni per tentare di arrivare ai 30 richiesti da Lotito per lasciare partire lo spagnolo. In questo quadro anche il Real Madrid guarda con interesse visto che i Blancos hanno il 50% dei diritti di rivendita.
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