Calciomercato Lazio | Gattuso aspetta il bomber: Piccoli e Pinamonti nel mirino
RASSEGNA STAMPA - Il centravanti resta la priorità assoluta della Lazio. Gennaro Gattuso vuole una squadra più offensiva e vicina alla porta, ma per farlo serve un vero numero 9, un attaccante capace di vivere per il gol. In rosa abbondano giocatori adattabili tra attacco e trequarti, ma manca un finalizzatore di ruolo. Il tecnico punta sul rilancio di Dia, ritiene Noslin più adatto da ala o trequartista e il club continua a credere in Ratkov, ma è alla ricerca di un bomber affidabile.
Il problema principale è economico: in un mercato condizionato da risorse limitate, la Lazio cerca un'occasione, preferibilmente in prestito. Come scrive il Corriere dello Sport, resta viva la pista che porta a Roberto Piccoli, con un incontro in programma con la Fiorentina per capire i margini della trattativa. I viola, che lo hanno acquistato per 25 milioni, aprono a un prestito ma chiedono un obbligo di riscatto, mentre i biancocelesti preferirebbero un prestito con diritto.
Tra le alternative c'è anche Andrea Pinamonti, proposto dal suo agente. Il Sassuolo parte da una valutazione di 20 milioni, considerata però troppo elevata dalla Lazio, che non intende spingersi oltre i 10 milioni. A pesare è anche l'ingaggio da 2,5 milioni netti a stagione, che renderebbe l'operazione tutt'altro che low cost.