Calciomercato Lazio | Provedel all'Inter: programmate le visite mediche
06.07.2026 07:25 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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CALCIOMERCATO LAZIO - Ivan Provedel sta per diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Il portiere lascerà la Lazio a titolo definitivo per circa 3 milioni di euro e firmerà con il club nerazzurro. L'ufficialità è attesa nei prossimi giorni. Prima, però, il classe 1994 dovrà prima sottoporsi alle visite mediche e poi porre la sua firma sul contratto. L'appuntamento in tal senso è in programma per mercoledì 8 luglio, quando Provedel vivrà il suo primo giorno da nuovo portiere dell'Inter, come riportato da Alfredo Pedullà.
Pubblicato il 05/06
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.