Calciomercato Lazio | Milan-Gila: anche il Real sorride con la formula "Nico Paz"
04.07.2026 11:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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L’operazione che potrebbe portare Mario Gila al Milan fa sorridere anche il Real Madrid. Come riportato da Marca, infatti, i Blancos continuano a fare cassa con la formula “Nico Paz”.
Gila è infatti a un passo dal lasciare la Lazio in un’operazione da circa 30 milioni di euro. Il Real Madrid ha mantenuto il 50% dei diritti di rivendita e, per questo, potrebbe incassare circa 15 milioni di euro dalla sua cessione.
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