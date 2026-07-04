Mondiali 2026, Capo Verde a un passo dalla storia: solo un autogol salva l'Argentina
Una gara spettacolare, sotto ogni punto di vista. L’Argentina stacca il pass per gli ottavi di finale del Mondiale ma Capo Verde esce a testa altissima.
La Nazionale guidata da Bubista è stata capace di riacciuffare due volte la Selección che prima passa in vantaggio con Messi e poi nel secondo tempo si fa riprendere dal gol di Duarte.
La sfida si chiude 1-1 ai tempi regolamentari e nel primo tempo supplementare l’Argentina passa di nuovo in vantaggio con il gol di Lisandro Martinez salvo poi concedere di nuovo il pareggio a Capo Verde con una rete splendida di Lopes Cabral. Solo al 111’ l’autogol di Diney condanna la nazionale africana all’eliminazione.
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